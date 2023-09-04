ВМС збили дрон росіян під час нічної атаки по Україні

"Один з підрозділів Військово-Морських Сил знищив "Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "Shahed-136".

Обстріл України 4 вересня

У ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти влаштували черговий обстріл Одеської області, запустивши кілька груп дронів-камікадзе. У регіоні працювала ППО. Пізніше стало відомо, що було збито 17 ворожих БПЛА, при цьому зафіксовано пошкодження одразу у двох територіальних громадах. Атака тривала майже 4 години. Дрони ворог запускав з акваторії Чорного моря, а також БПЛА летіли вздовж кордону з Румунією.