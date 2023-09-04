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ВМС збили дрон росіян під час нічної атаки по Україні

Фото: ВМС збили ворожий дрон "Шахед" під час обстрілу України 4 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військово-морські сили України збили російський дрон "Шахед" під час чергової атаки по Україні у понеділок, 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України.

"Один з підрозділів Військово-Морських Сил знищив "Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "Shahed-136".

Обстріл України 4 вересня

У ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти влаштували черговий обстріл Одеської області, запустивши кілька груп дронів-камікадзе. У регіоні працювала ППО. Пізніше стало відомо, що було збито 17 ворожих БПЛА, при цьому зафіксовано пошкодження одразу у двох територіальних громадах. Атака тривала майже 4 години. Дрони ворог запускав з акваторії Чорного моря, а також БПЛА летіли вздовж кордону з Румунією.

 

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