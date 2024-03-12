ВМС України розповіли про знищений пункт управління "Механік Погодін"

ВМС України розповіли про знищений танкер "Механік Погодін", який росіяни перетворили на пункт управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВМС України у соціальній мережі Facebook.

"11 березня 2024 року, внаслідок успішного повітряного удару Повітряними Силами ЗС України, в районі Кінбурської коси було знищено танкер під прапором рф "Механік Погодін", який росіяни використовували як пункт управління", - повідомили у ВМС.

2 травня 2018 року компанія VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), якій належить танкер, була внесена до санкційного списку та заарештована. Після підриву дамби Каховської ГЕС у 2023 році, танкер викинуло на територію, тимчасово контрольовану окупантами.

"Танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року знаходився на території Херсонського морського порту. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку тимчасово контролюють росіяни", - повідомили у ВМС

Росіяни на судні розгорнули спостережний пункт для ведення розвідки. Судно використовували для нанесення ударів дронами по Херсонській області.

"В подальшому, противником на згаданому судні було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для нанесення ударів FPV-дронами по території Херсонської області", - повідомили у ВМС.

Отже знищення російського танкера "Механік Погодін" не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права.