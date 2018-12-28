ВМС Украины получат американские патрульные катера Island в июле 2019

Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Речь идет о 30-метровых катерах Drummond и Cushing

Патрульные катера класса Island, которые Соединенные Штаты Америки (США) обещали предоставить Украине, должны прибыть в июле 2019 года. Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью DW.

По его словам, в июле они должны быть в Украине.

"Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе (США)", - отметил Воронченко.

Он также добавил, что уже скорректированы последние меры, необходимые для того, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину.

Напомним, в сентябре уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что патрульные катера береговой охраны класса Island существенно усилят позиции Военно-морских сил Украины.

Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 было принято в июле 2017 года.