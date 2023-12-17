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ВМС США збили 14 дронів, якими хусити атакували торгові судна в Червоному морі

Неділя 17 грудня 2023 02:01
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ВМС США збили 14 дронів, якими хусити атакували торгові судна в Червоному морі Фото: військові США збили безпілотники, якими хусити атакували торгові судна (wikimeida)
Автор: Максим Шушко

Військово-морські сили США збили 14 безпілотників, які запустили єменські хусити для атаки на торгові судна в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США у Twitter.

У відомстві заявили, що безпілотні авіаційні системи були оцінені як ударні дрони з одностороннім рухом і збиті без будь-яких збитків для кораблів у цьому районі.

"Регіональні партнери Червоного моря були попереджені про загрозу", - йдеться у повідомленні.

Дрони були збиті есмінцем за допомогою керованих ракет USS Carney рано-вранці в суботу, 16 грудня.

Також есмінець Великої Британії під час супроводу торгового судна в Червоному морі збив безпілотник ракетою Sea Viper.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

З початку листопада у Червоному морі відбуваються атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Варто зазначити, що воєнізоване угрупування хуситів підтримує ХАМАС у їхній війні проти Ізраїлю.

Минулого місяця хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем, яке йшло під прапором Багамських островів.

10 грудня хусити попередили всі міжнародні судноплавні компанії, що атакуватимуть всі кораблі, які прямують до Ізраїлю.

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