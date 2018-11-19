ВМС США обмежать свою діяльність в Атлантиці, щоб не нашкодити китам

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Використання гідролокатора та вибухівки під час навчань може призвести до зменшення популяції атлантичних китів

Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки погодились обмежити шумну активність у певних районах Атлантичного океану, щоб захистити китів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Так, експерти побоюються, що використання активного сонара (гідролокатора) та вибухівки під час навчань і випробувань кораблів може призвести до зменшення популяції атлантичних китів.

Повідомляється, що починаючи з середини листопада, ВМС США розширять зони вздовж східного узбережжя США, де буде заборонене використання сонару та вибухівки.

У флоті погодились не проводити шокові тести у період з 15 листопада до 15 квітня, коли мають народжуватися атлантичні кити.

Також ВМС будуть передавати цивільним кораблям дані про місця, де бачили китів.

Нагадаємо, ВМС США 24 серпня 2018 офіційно оголосили про відновлення Другого флоту в Атлантичному океані, який був розформований у 2011 році.

Причиною для відновлення флоту послужила активізація підводних човнів ВМФ РФ, які активізувалися в районах Атлантичного океану.