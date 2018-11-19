ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ВМС США обмежать свою діяльність в Атлантиці, щоб не нашкодити китам

Новини » Транспорт    19.11.2018 - 22:17
ВМС США обмежать свою діяльність в Атлантиці, щоб не нашкодити китам
Ілюстративне фото (GettyImages)

Використання гідролокатора та вибухівки під час навчань може призвести до зменшення популяції атлантичних китів

Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки погодились обмежити шумну активність у певних районах Атлантичного океану, щоб захистити китів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Так, експерти побоюються, що використання активного сонара (гідролокатора) та вибухівки під час навчань і випробувань кораблів може призвести до зменшення популяції атлантичних китів.

Повідомляється, що починаючи з середини листопада, ВМС США розширять зони вздовж східного узбережжя США, де буде заборонене використання сонару та вибухівки.

У флоті погодились не проводити шокові тести у період з 15 листопада до 15 квітня, коли мають народжуватися атлантичні кити.

Також ВМС будуть передавати цивільним кораблям дані про місця, де бачили китів.

Нагадаємо, ВМС США 24 серпня 2018 офіційно оголосили про відновлення Другого флоту в Атлантичному океані, який був розформований у 2011 році.

Причиною для відновлення флоту послужила активізація підводних човнів ВМФ РФ, які активізувалися в районах Атлантичного океану.

У США спустили на воду два нових ударних атомних підводних човнів
Новини України ученияограничениеВМС США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся