UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ВМС США направят специалистов для разблокировки Суэцкого канала

Автор: Артур Родивилов

ВМС США планируют направить группу специалистов в Суэцкий канал. Они помогут определить, как разблокировать движение, перекрытое контейнеровозом Ever Given.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Минобороны США.

По данным источников, эксперты, которые оценят перспективы работ по разблокированию судна, прибудут в район Суэцкого канала не позднее субботы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что США предложили помощь властям Египта в разблокировке движения по Суэцкому каналу.

"В рамках активного дипломатического диалога с Египтом мы предложили египетским властям помощь США в возобновлении движения по каналу. Мы консультируемся с египетскими партнерами, как мы можем наилучшим образом поддержать эти усилия", - сообщила Псаки на брифинге.

Как писало РБК-Украина, 24 марта огромный контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. В результате на маршруте образовались огромные пробки судов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Суэцкий канал
Читайте также
Нефть дорожает из-за опасений блокировки Суэцкого канала на несколько недель
Затор в Суэцком канале: мировая торговля теряет 400 млн долларов в час
Прогноз погоды