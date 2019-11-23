В ВМС сообщили подробности спасательной операции на танкере в Одессе

Начальник поисково-спасательной службы Командования Военно-Морских сил ВС Алексей Нестеров сообщил подробности операции по спасению членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

В ночь с 21 на 22 ноября танкер под флагом Молдовы около часа ночи в неуправляемом состоянии отнесло в открытое море, после чего начались мероприятия по спасению экипажа.

Отмечается, что в связи с плохими погодными условиями не было возможности применить вертолет, также нельзя было подойти к месту происшествия спасательными катерами морской поисково-спасательной службы. Более того, судно находилось в аварийном состоянии.

"Учитывая все эти обстоятельства было принято, единственное, и как оказалось в дальнейшем, верное решение - протянуть до суда “канатную дорогу”. То есть, водолаз проплыл в холодной штормовой воде, завел направляющий конец за судно, доставил спасательные жилеты для оптимального обеспечения экстренной эвакуации экипажа", - рассказал начальник спасательной операции.

Нужно было спешить, ведь по оперативной информации некоторые члены экипажа уже начали терять сознание. С правого борта аварийного судна сработал спасательный плот, но через несколько минут штормовыми волнами его перекинуло.

"Каждого моряка с помощью водолазов - спасателей по тросу транспортировали на берег в ледяной штормовой воде, где уже ждали медики. Самой сложной стала эвакуация капитана судна, который на то время уже потерял сознание и находился во внутренних помещениях судна", - добавил Нестеров.

Спасательную операцию проводили военнослужащие Водолазной школы и поисково-спасательного дивизиона ВМС ВСУ вместе с представителями ГСЧС и водолазами аварийно-спасательной службы города Одесса.

Ранее сообщалось, что двое из трех моряков танкера Delfi, который сел на мель в Одессе, находятся в больнице.

РБК-Украина писало, что в результате кораблекрушения в море вылилось большое количество нефтепродуктов. На месте аварии концентрация нефтепродуктов в воде в 53 раза превышает норму.