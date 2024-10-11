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У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні

П'ятниця 11 жовтня 2024 07:30
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У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Росія продовжує тримати в акваторії Чорного моря носії крилатих ракет типу "Калібр". Сьогодні кількість суден така сама, як і вчора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ у Telegram.

Так, станом на 06:00, 11 жовтня, в Чорному морі було зафіксовано 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Водночас в Азовському морі кораблі Російської Федерації відсутні. Проте, як і минулого дня, 2 судна помітили у Середземному морі. Одне з них є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 1 судно, 0 рухалось у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 3 судно, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Також у ВМС вкотре наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні

Нагадаємо, що кілька днів тому, 8 жовтня, в Чорному морі було зафіксовано одразу 16 російських кораблів. З них 7 були ракетоносіями "Калібрів", а їхній загальний залп міг становити до 48 ракет.

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