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У ВМС розповіли, як вдалось забезпечити роботу зернового коридору без Росії

Україна, Понеділок 17 червня 2024 09:24
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У ВМС розповіли, як вдалось забезпечити роботу зернового коридору без Росії Фото: Морський коридор в Чорному морі працює здебільшого у водах країн НАТО (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус, Уляна Безпалько
Експерт: Дмитро Плетенчук

Україні вдалося забезпечити роботу морського коридору в Чорному морі завдяки тому, що більша частина маршруту пролягає у водах, які є недоторканими для Москви.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

"Основна складова успіху - це те, що більша частина нинішнього коридору пролягає через територіальні води країн-членів НАТО: Румунія, Болгарія, Турецька Республіка. Територіальні води - 12 морських миль від узбережжя, згідно з міжнародним законодавством, є суверенною територією держави", - сказав він.

За його словами, там діє такий правовий режим, як і у самій державі, до яких вони відносяться.

"Це все одно, якби ви потрапили на суходіл цієї країни. І для Росії ця територія залишається недоторканою", - додав Плетенчук.

Як зазначив речник ВМС, росіяни в себе в телевізорі можуть розкидатись погрозами, але в реальності чудово розуміють, що вступати в пряму конфронтацію з Північноатлантичним альянсом вони не можуть собі дозволити.

Українська частина

"Відповідно, залишається та частина, яка в нашій акваторії, по якій ворог намагався досить довго працювати", - сказав він.

Плетенчук розповів, що зараз росіяни, туди балістику направляють періодично, більшість ракет ми збиваємо на підльоті.

"Вони пробували мінувати цю ділянку – досить тривалий час з літаків Су-24 вони скидали донні міни в контейнерах. Але після того, як збили той Су-24 – вони передумали. Були випадки, коли вони наближались літаками стратегічної авіації, наприклад, Ту-22, але потім вони теж цю ідею покинули. У повітрі панує російська авіація, проте повітряні атаки ми здебільшого відбиваємо. А влучити в судно під іноземним прапором вони теж не хочуть", - додав він.

За його словами, мінна безпека, протидиверсійна діяльність, патрулювання, конвоювання – це все здійснюють Військово-морські сили власними силами та ресурсами, щоб забезпечити безпеку в цій ділянці, яка є нашими територіальними водами

"Більше того, був період, коли російські судна, що йшли або з наших окупованих територій, або з РФ до Босфору теж ховались від нас в територіальних водах Туреччини, розуміючи, що там їх ніхто не зачепить", - розповів Плетенчук.

Морський коридор

Як повідомляло РБК-Україна після того, як Росія вийшла з "зернової угоди" в липні 2023 року, Україна створила спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна і металургійної продукції, що вивозиться з портів Чорного моря.

Середньомісячні потужності морського коридору становлять близько 7 млн тонн. За прогнозом НБУ, це дозволить аграріям вивезти всю продукцію, призначену на експорт.

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