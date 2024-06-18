У ВМС на прикладі пояснили, чому бонові загородження РФ у Чорному морі не ефективні

"Я можу тільки нагадати, принагідно, що під час знищення рейдового буксира, який це бонове загородження ставив, там на відео чудово видно, як той дрон долає це бонове загородження", - заявив Плетенчук.

За його словами, вірити в ефективність бонових загороджень РФ в Чорному морі можна, але практика показує інший результат. Хоча росіяни продовжують будувати подібні інженерні споруди в Чорному морі.

"Вони намагаються звузити ділянку, яку треба контролювати, безпосередньо в Керченській протоці. І сама ціль така, що звузивши цю ділянку, дрон має обрати найпростіший шлях, там, де нема бонового загородження, для того, щоб швидше пройти. А чим менше вона, тим легше її контролювати, розрахунок приблизно такий", - пояснив Плетенчук.

При цьому речник додав, що суднам, які проходять через Керченську протоку в порти Російської Федерації, наявність цих загороджень не полегшує навігацію.