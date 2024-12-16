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У ВМС пояснили, чому російські танкери зазнали катастрофи у Керченській протоці

Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Наталія Кава

Російські танкери з нафтою почали тонути поряд з Керченською протокою 15 грудня. Вони вийшли в море, не дотримавшись вимог судноплавства.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише "Суспільне".

"Ті погодні умови, які були на той момент в морі, були не тими, при яких вони могли перебувати у відкритому морі... Тут як завжди росіяни порушили все, що могли порушити", - заявив речник.

За словами Плетенчука, наразі у Чорному та Азовському морях триває сезон штормів. Ймовірно, він закінчиться до середини весни. Саме через це буде складно з'ясувати всі обставини аварії, а росіянам буде важко витягувати танкери з води.

Він також зауважив, що такі умови ускладнюють виходи і бойових кораблів Чорноморського флоту РФ з бухт та застосування крилатих ракет.

Плетенчук зауважив, що танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" - старі, їм понад 50 років.

"Звісно перекидати російську нафту або інші паливно-мастильні матеріали для них важливіше, ніж дотримання вимог щодо безпеки цивільного судноплавства", — наголосив Плетенчук.

Що передувало

Днями стало відомо, що у Керченській протоці потонуть два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм.

Варто також нагадати, що це не перший випадок, коли Росія втратила своє судно.

Раніше ми писали, що у березні в Росії загорівся, а потім затонув траулер "Капітан Лобанов".

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