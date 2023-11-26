ВМС про плани РФ побудувати підводний тунель до Криму: проєкт не виглядає життєздатним

"Звісно, що це неможливо приховати подібні масштабні проєкти. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні. Тому незалежно від того, чи ситуація правдива, чи планувалася. Приховати це неможливо", - сказав він.

Речник наголосив, що будівництво подібних проєктів у розвинених країнах займають декілька років, Крім того, важлива вартість спорудження такого тунелю.

"Перевірити цю інформацію (про плани будування тунелю до Криму, - ред.) неможливо, але сам проєкт не виглядає життєздатним", - наголосив Плетенчук.

Що цьому передувало

Видання The Washington Post нещодавно повідомило, що Росія планує побудувати підводний тунель, який з'єднає територію РФ з окупованих Кримом. Причиною цього стали удари ЗСУ по Кримському мосту.

За даними WP, росіяни обговорюють будівництво тунелю з китайськими бізнесменами, які тісно пов’язані з урядом.

Аналітики зазначають, що Кримський тунель навряд чи вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у її військових зусиллях.