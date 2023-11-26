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ВМС про плани РФ побудувати підводний тунель до Криму: проєкт не виглядає життєздатним

Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не зможе приховати будівництво підводного тунелю до Криму. Сам проєкт не виглядає життєздатним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Звісно, що це неможливо приховати подібні масштабні проєкти. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні. Тому незалежно від того, чи ситуація правдива, чи планувалася. Приховати це неможливо", - сказав він.

Речник наголосив, що будівництво подібних проєктів у розвинених країнах займають декілька років, Крім того, важлива вартість спорудження такого тунелю.

"Перевірити цю інформацію (про плани будування тунелю до Криму, - ред.) неможливо, але сам проєкт не виглядає життєздатним", - наголосив Плетенчук.

Що цьому передувало 

Видання The Washington Post нещодавно повідомило, що Росія планує побудувати підводний тунель, який з'єднає територію РФ з окупованих Кримом. Причиною цього стали удари ЗСУ по Кримському мосту.

За даними WP, росіяни обговорюють будівництво тунелю з китайськими бізнесменами, які тісно пов’язані з урядом.

Аналітики зазначають, що Кримський тунель навряд чи вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у її військових зусиллях.

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