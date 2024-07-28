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ВМС фіксують зміни тактики Росії у морі: що нового вигадали окупанти

Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Росія з приходом нового командувача Військово-морського флоту змінила тактику у Чорному та Азовському морях. Окупанти замість надводних кораблів роблять ставку на підводні човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер вже колишній очільник Міністерства оборони РФ Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали", - сказав він.

Речник зазначив, що зараз тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.

"Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Вони шукають спосіб протидіяти", - заявив Плетенчук.

Речник додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів - це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.

 

Спроби Росії окупувати море

Росія з початку повномасштабного вторгнення не лише почала наземний наступ, але й фактично заблокувала Чорне та Азовське моря. Окупанти обстрілюють Україні з акваторії морів, використовуючи крилаті ракети "Калібр".

Україні вдалося розблокувати судноплавство у Чорному морі. Цьому передувало багато операції Сил оборони зі знищення російських кораблів та звільнення острова Зміїний.

Нагадаємо, у квітні російський диктатор Володимир Путін призначив нового головнокомандувачем Військово-морським флотом РФ та командувача Чорноморського флоту Росії.

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