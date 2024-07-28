ВМС фіксують зміни тактики Росії у морі: що нового вигадали окупанти

"У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер вже колишній очільник Міністерства оборони РФ Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали", - сказав він.

Речник зазначив, що зараз тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.

"Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Вони шукають спосіб протидіяти", - заявив Плетенчук.

Речник додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів - це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.