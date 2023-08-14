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ВМС Британії за два роки супроводжували понад 100 російських кораблів у своїх водах

Фото: Британія за два роки супроводжувала понад 100 російських кораблів (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Військово-морські сили Британії за останні два роки супроводжували понад 100 російських кораблів у своїх водах.

Про це заявила заступник міністра оборони Британії Аннабель Голді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

"У 2021 році королівські ВМС супроводжували 66 російських військових кораблів у британських водах. У 2022 році було супроводжено 41 корабель. За цей період королівські ВМС також виявили та відстежили кілька російських підводних човнів у морській зоні Британії з метою застереження від входження у "чутливі" води", - заявила заступник міністра оборони.

Британські експерти стверджують, що скорочення кількості російських кораблів та підводних човнів у британських водах останнім часом пояснюється вторгненням РФ в Україну, яка виснажує ресурси країни-агресора.

У ВМС Британії також зазначили, що, незважаючи на скорочення кількості помічених кораблів, вони дуже уважно стежать за російськими кораблями, які можуть перешкодити підводним кабелям та підводній інфраструктурі – лініям електропередач, нафто- та газопроводам.

Перехоплення російських літаків у небі країн НАТО

В останні місяці збільшилася кількість випадків перехоплення літаків у небі країн-членів НАТО.

Так Британія 4 липня піднімала в Естонії свої бойові літаки RAF Typhoon, щоб перехопити російську авіацію.

Раніше повідомлялося, що станом на 25 червня винищувачі країн Альянсу за три тижні перехопили понад 20 російських літаків.

Також стратегічні бомбардувальники росіян перехоплювали і США, РФ направила до району Аляски свої Ту-95.

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