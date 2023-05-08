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Вмикали сирени. В Бєлгородській області заявили про "масований обстріл"

Фото: в Бєлгородській області заявили про "масований обстріл" (t.me/vvgladkov)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Бєлгородській області місцева влада заявляє про так званий масований обстріл з боку ЗСУ. Нібито під "атаку" потрапило місто Шебекіно, там сьогодні вмикали сирени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Сьогодні під масований обстріл ЗСУ потрапило Шебекіно. Вперше обійшлося без постраждалих та пошкоджень. Вдруге один із снарядів розірвався поряд із трьома багатоквартирними будинками", - написав Гладков.

За його словами, в місті внаслідок цього обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони. Нібито навіть є постраждалі, мова йде про чотирьох осіб.

"Двоє від госпіталізації відмовилися, ще двох доставляють до районної ЦРЛ", - додає Гладков.

Тим часом місцеві діляться в Telegram відео на якому лунають звуки сирен.

Варто відзначити, що влада міста Шебекіно, на тлі регулярних "ударів" по регіону, наказала на три дні - з 7 по 9 травня, припинити роботу підприємств громадського харчування, сфери послуг і культурно-дозвіллєвих установ.

Нагадаємо, що вчора в Бєлгородській області жалілися на "прильоти" в селі Муром Шебекінського міського округу.

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