Вмикали сирени. В Бєлгородській області заявили про "масований обстріл"

"Сьогодні під масований обстріл ЗСУ потрапило Шебекіно. Вперше обійшлося без постраждалих та пошкоджень. Вдруге один із снарядів розірвався поряд із трьома багатоквартирними будинками", - написав Гладков.

За його словами, в місті внаслідок цього обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони. Нібито навіть є постраждалі, мова йде про чотирьох осіб.

"Двоє від госпіталізації відмовилися, ще двох доставляють до районної ЦРЛ", - додає Гладков.

Тим часом місцеві діляться в Telegram відео на якому лунають звуки сирен.

Варто відзначити, що влада міста Шебекіно, на тлі регулярних "ударів" по регіону, наказала на три дні - з 7 по 9 травня, припинити роботу підприємств громадського харчування, сфери послуг і культурно-дозвіллєвих установ.

Нагадаємо, що вчора в Бєлгородській області жалілися на "прильоти" в селі Муром Шебекінського міського округу.

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