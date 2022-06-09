Вместе победим. Шмыгаль поблагодарил Европарламент за резолюцию о передаче оружия Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность Европарламенту и его президенту Роберте Мецоле за принятие резолюции с рекомендацией дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дениса Шмыгаля.
"Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз. Депутаты одобрили соответствующую резолюцию, призывающую также предоставить Украине необходимое оружие для борьбы с агрессором", – подчеркнул глава правительства.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранный бизнес, которому угрожает рейдерство на территории России, делать релокацию в Украину.
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