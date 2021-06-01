Вмешательство государства в экономические процессы: что думают украинцы

Подавляющее большинство (87%) указывают на необходимость помощи социально незащищенным слоям населения.

Но также 79% респондентов подчеркивают, что государство должно помогать гражданам решать их проблемы без чрезмерного вмешательства в их жизнь.

Так же подавляющее большинство (74%) не поддерживают признание за государством права вмешательства в личную жизнь граждан.

Исследование проведено Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.