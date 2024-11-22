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Влучний триочковий форварда "Орландо" засмутив "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Франц Вагнер вирішив долю протистояння в Лос-Анджелесі (x.com/Magic_PR)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Орландо Меджик" Франц Вагнер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Німець оформив переможний кидок під завісу протистояння з "Лейкерс". Він хибними рухами звільнився від опіки Реддіша та виконав триочковий за лічені секунди до сирени.

"Меджик" здобули виїзну перемогу в Каліфорнії (119:118). Тепер "Орландо" піднявся на 4-те місце в Східній конференції НБА. Тим часом "Лейкерс" ідуть четвертими на Заході.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий "Лос-Анджелеса" Ентоні Девіс. Він набрав 39 очок, зробив 9 підбирань і віддав 2 передачі. Вагнер відповів дабл-даблом – 37 пунктів, 11 асистів.

 

 

Хто такий Франц Вагнер

Уродженець Берліна, вихованець столичної "Альби". Виступав за рідний клуб і "Локомотив" із Бернау на правах оренди.

Після переїзду за океан виступав за "Мічиган Вулверінс" на студентському рівні. На драфті НБА-2021 обраний "Орландо" під 8-м номером. Зі старту сезону 2021/22 став важливою фігурою у складі "Меджик". У складі збірної Німеччини виграв ЧС-2023 та завоював "бронзу" на Євробаскеті-2022.

Рідний брат – Моріц Вагнер – проводить п'ятий сезон поспіль за "Орландо". На драфті асоціації в 2018 році його обрали "Лейкерс".

До слова, напередодні центровий "Клівленда" Аллен очолив хіт-парад моментів з потужним данком.

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