ВЛК в Україні: нові правила і чи треба йти самому без направлення

В Україні в травні запрацювали норми, які внесли зміни в роботу військово-лікарських комісій та у визначення придатності до військової служби. У зв'язку з чим особливо популярним постало питання, чи потрібно йти самому на ВЛК і що робити тим, хто раніше мав статус "обмежено придатний".
Про це і не лише - читайте в новому матеріалі РБК-Україна нижче.
Військово-лікарська комісія (ВЛК) - це комісія лікарів, що здійснює військово-лікарську експертизу - медичний огляд, на основі якого визначають придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобовʼязаних, установлюють причинний звʼязок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) із захистом Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/проходженням військової служби та визначають потребу у продовженні лікування/реабілітації.
Для цього комісія приймає рішення щодо переводу військовослужбовця до іншого лікувального закладу або потребу у відпустці після завершення лікування чи у зв’язку з хворобою/лікуванням (реабілітацією), протезуванням тощо.
Згідно з новими змінами в законодавстві, від 4 травня цього року діють норми, які змінюють Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ відповідно до Наказу міністра оборони України №402. Важливо зазначити, що людині не потрібно проходити військово-лікарську комісію за власною ініціативою, оскільки відповідне направлення на ВЛК має надати:
Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до розкладу хвороб, пояснення до розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя, згідно з додатком 1, 2, 3 Положення про Військово-лікарську експертизу в ЗСУ.
Зазначимо, що в Україні зокрема конкретизували проведення медогляду закладами охорони здоровʼя, а саме:
Разом з тим з 4 травня набрав чинності закон, який скасовує такий статус як "обмежено придатний" з переліку рішень ВЛК. Відповідно усі військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними за станом здоров’я, повинні будуть протягом дев’яти місяців пройти медичний огляд повторно, а саме до 4 лютого 2025 року.
Натомість після повторного проходження військово-лікарської комісії такі особи отримають один із наступних статусів:
Важливо: фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами.
Нагадаємо, що в Україні з 18 травня, згідно з новим законом про мобілізацію всі призовники, військовозобов’язані та резервісти протягом 60 дні мають оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або застосунок Резерв+. Зазначимо, що після оновлення даних особу можуть направити на повторну ВЛК. Разом з тим в Україні встановлено повний перелік хвороб з якими точно не беруть на військову службу.
До слова, також стало відомо, чи можуть призвати до війська чоловіка, який має інвалідність III групи.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: прес-служба Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України, офіційний сайт МОЗ, закон 3621-IX, наказ Міноборони №262 від 27 квітня 2024 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.
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