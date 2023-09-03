ВЛК під ковпаком: чому Зеленський хоче переглянути всі результати медоглядів і що з цього вийде

Президентський гнів: чому всі говорять про корупцію у ВЛК

У відеозверненні цього тижня президент Володимир Зеленський зробив особливий акцент на проблемах роботи військово-лікарських комісій. Вони визначають рівень придатності людини до проходження служби у Збройних силах України, видають довідки про непридатність та інвалідність. А отже, з початком повномасштабної війни Росії проти України різко зросла їхня важливість та – очікувано – корупційність.

Голова держави розповів, що наразі триває перевірка практично всіх рішень ВЛК, як це раніше було з територіальними центрами комплектування (ТЦК). "Потрібно переглянути значний масив рішень, які були ухвалені після 24 лютого", - заявив Зеленський. Є деякі області, наголосив він, не уточнюючи, які саме, де "удесятеро зросла кількість зняття з військового обліку рішеннями ВЛК".

Розміри тільки виявлених хабарів, за його словами, коливаються від 3 до 15 тисяч доларів, залежно від конкретного регіону та ТЦК. Сюди ж входять ті, хто завдяки підробленим рішенням поїхав за кордон – йдеться про тисячі, якщо не десятки тисяч українських чоловіків.

В теорії за це існує покарання: ч. 4 ст. 358 ККУ визначає за такі діяння штраф у 67 100 гривень або арешт до півроку або обмеження волі до двох років. Але наразі немає чіткого розуміння, як саме їх можуть повернути. Хоча у Раді, наприклад, заявили про можливість екстрадиції таких порушників. Практика ж показує, що державі бракує важелів для реального повернення ухилянтів з-за кордону.

Мільйонні хабарі та глибинна країна

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що ухилянти заплатили посадовцям мільйони доларів хабарів. А за інформацією МВС, пройшло вже більше 200 обшуків у військкоматах, лікарських комісіях та закладах медико-соціальної експертизи з відповідними "знахідками".

Додатково була піднята тема зловживанням статусом обмеженої придатності, яка "давала змогу маніпулювати комплектацією підрозділів". Наразі питання в розробці, але секретар РНБО Данілов заявив, що це будуть "законодавчі зміни".

Фото: в Україні наразі триває перевірка практично всіх рішень ВЛК (armyinform.com.ua)

Нарешті, як і у випадку з ТЦК, була анонсована цифровізація ВЛК і доступність цивільних медичних закладів для проходження огляду військовими. Президент наголосив, що у Києві практично нічого для цього ще не зроблено.

На папері все виглядає яскраво і зрозуміле бажання президента та верхівки влади швидко та ефективно вирішити питання. Тим більше, що в суспільстві посилюється запит на соціальну справедливість. І корупційних діячів треба називати та карати відповідно до законодавства (Данілов пообіцяв, що викритих на незаконному збагаченні лікарів оголосять публічно).

З останнього – на хабарі спіймали члена ВЛК на Хмельниччині, який за 1500 доларів (за тарифом, навіть нижчим за оприлюднений президентом!) видавав військовозобов’язаним довідки про непридатність. А на Житомирщині викрили цілу очільницю ВЛК військового шпиталю за вимагання 2500 доларів за свої "послуги" зі зняття людини з військового обліку. На Полтавщині за це брали вже 4000 доларів.

Ще в лютому 2023 року член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський говорив, що за ці порушення влада візьметься і це відбуватиметься "протягом року" шляхом поступових змін, у тому числі в законодавстві.

Черги, корупція та недоторканість: основні проблеми лікарських комісій

Для розмови про реформування треба спочатку осягнути масштаби проблеми, яка стоїть перед топ-посадовцями країни. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що його Офіс та він особисто отримали 1018 скарг від військовослужбовців та мобілізованих громадян про порушення їхніх прав під час проходження ВЛК.

Наприклад, ще у 2022 році черга на вхід до приміщення нараховувала під 400 людей через відсутність електронної системи. Іноді це вимагає креативних рішень, але вони все одно не на 100% цифровізовані.

Деякі ТЦК просто видають номера у черзі, щоб люди не стояли у ній весь день і оновлюють просування у чатах, щоб всі бачили, коли їм приходити (автор сам був свідком такої системи під час тимчасового проживання у Львові). Але так далеко не всюди, часто лікарська комісія була в тому ж будинку, що й сам військкомат. Що, звісно, різко підвищувало корупційні ризики.

Фото: усунення черг на ВЛК вимагає креативних рішень (biz.today.ua)

І працювало це, за словами Лубінця, дуже просто: якщо нема скарг – придатний. Не згоден? Плати. Не хочеш стояти в черзі? Плати. Для лікарів ВЛК призовники та військовозобов’язані часто - конвеєр, тому люди часто не отримують належного обстеження та виявлення патологій (про які вони й самі можуть не підозрювати), які потенційно можуть зробити їхню службу небезпечною для них самих та побратимів.

Насправді, відомі навіть випадки, коли військово-лікарську комісію "успішно" проходили навіть люди з інвалідністю. Такі випадки мають розслідувати правоохоронні органи, упевнені юристи. Але також варто подати заяву до суду, оскільки це вже є порушенням конституційних прав громадян.

Якщо чоловік з важким діагнозом вже потрапив у військо ще до оскарження рішення ВЛК про придатність, вирватися з лещат військової машини – майже неможливо (а саме оскарження, а також з’ясування обставин поранення чи загибелі можуть тривати місяцями). Навіть ті самі обставини поранення – окреме пекельне коло з купою довідок, папірців, наказів і так далі. Які ще й дуже часто просто губляться і людина після госпіталю має самостійно їх збирати, розповідають бойові медики. Особливо важко це для ампутантів, які "годинами мають стояти під кабінетами або їхати у інше місто".

Таким чином корупційний ланцюжок йде далі, незважаючи навіть на те, що стаття 140 ККУ (Кримінальний Кодекс України) визначає покарання до двох років, якщо лікар недобросовісно виконував свої обов’язки. Але на практиці добитися відповідальності лікарів, що ухвалили рішення про придатність внаслідок яких військовий загинув чи отримав важке поранення – доволі складно. Притягнення ж ВЛК до відповідальності – узагалі одиничні випадки.

На засіданні РНБО Дмитро Лубінець підсумував те, що його команда побачила під час моніторингу 70% ВЛК по всій Україні. Крім вже згаданих вище проблем, були виявлені такі ситуації:

формальне проходження комісії без повного медичного огляду за принципом "всі здорові";

відсутність нормального кадрового резерву, повернення ледь одужалих на нуль з бойовими травмами та контузіями;

потреба у перегляді тарифу на огляд однієї людини (883 грн), бо він не покриває витрат;

нестача фахових лікарів та досвіду роботи з воєнними травмами у цивільних медзакладах;

ігнорування Е-черги взагалі, приміщення ВЛК часто у неналежному стані.

Реформування ВЛК: що пропонують у Верховній Раді

Наразі парламент ухвалив два закони для полегшення проходження військово-лікарської комісії. Перший "Проект Закону про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану” №9158 і другий – №9154 "Проект Закону про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій)". Обидва вже підписані президентом Зеленським.

№9158 має дві принципові новації:

1) прибирає обов’язкове зараз і зазначене вище службове розслідування, якщо воїна поранили безпосередньо під час бойових дій. Начмеди частини зможуть видавати довідки про поранення вже після рапорту командира;

2) узаконює відпустки солдатів, які визнані ВЛК непридатними у зв’язку з хворобою, та оформлення документів на звільнення з лав ЗСУ (цього не було у чинному Статуті).

Фото: Зеленський підписав два закони для вдосконалення ВЛК (armyinform.com.ua)

№9154 має на меті збільшити кількість військово-лікарських комісій шляхом додавання комунальних та державних лікарень, медичних закладів МВС і сектору безпеки загалом, пояснив нардеп Михайло Радуцький. Це дозволить розвантажити існуючі центри та прискорити процедури проходження.

Втім, Радуцький визнає: без цифровізації буде фактично неможливо усунути корупційну складову. Тому ВРУ розробила дорожню мапу по її впровадженню. Медикам за участь у ВЛК доплачуватимуть.

Але колега Радуцького, нардеп VIII скликання та солдат ЗСУ Ігор Лапін заявляє, що не все так просто. Бо "черги до лікарів залишаються кілометровими, а ще піди знайди принтер та папір у окопі, щоб зробити рапорт". Який, по факту, те саме службове розслідування, лише в профіль.

Щодо другого закону, то Лапін упевнений, що в держлікарнях процвітатиме корупція. Він пропонує співпрацю: цивільні медики пишуть усе, що бачать, а військові – беруть це до уваги, слідкують за зловживаннями та виносять фінальне рішення. Правозахисники ж, зі свого боку, бачать у двох законах підґрунтя для подальших змін у галузі.

Процеси наразі лише запускаються і без потужного контролю з боку політиків, громадськості та самих військових, все це може розгортатися ще дуже довго. Забираючи при цьому життя українських героїв, які замість швидкого відновлення ходять темними коридорами за незрозумілими папірцями.