ВЛК для обмежено придатних. У Міноборони анонсували список діагнозів для регулювання

За його словами, сам термін "обмежено придатний" вже застарів і тягнеться ще з часів Радянського Союзу. Може бути тільки придатний чи ні.

"Найближчим часом буде визначено список медичних діагнозів, які це врегулюватимуть. І протягом 9 місяців люди з таким статусом повинні пройти ВЛК, і сили оборони розумітимуть, кого можна залучати до захисту держави", - зазначив Лазуткін.

Він уточнив, що ситуація на фронті залишається складною, тому потрібні люди, які будуть навченими та здоровими.