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Влітку 6 станцій "синьої" гілки знов працюватимуть у звичайному режимі, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Вже влітку рух метро на Теремки мають відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"Зауважу, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Тому рух поїздів маємо відновити вже влітку. При ремонті ділянки метро людям, які змушені робити пересадку, повертають на транспортну картку кошти за проїзд в наземному транспорті. Тож містяни не переплачують за проїзд, адже фактично сплачують лише один раз", - зазначив Віталій Кличко.

Він також спростував чутки про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.

"Це брехня, яку навмисне розповсюджують! Розповсюджують, щоб збурити людей. І це небезпечна тенденція. Бо, коли брехали про зачинені нібито станції на синій гілці – в той час, як вони працювали як укриття, - люди не ходили в них як в укриття. Йдеться ж про безпеку людей", - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва розповів і про мостові споруди, що перебувають в обмежено працездатному та непрацездатному стані і які потребують особливої уваги.

Кличко зазначив, що фахівці підприємства "Київавтошляхміст" ведуть постійний моніторинг їх технічного стану, як окремих конструктивних елементів, так і споруд в цілому. А також за необхідності виконують ремонтні роботи.

Найближчим часом планують розпочати ремонтувати міст Метро. Ремонтні роботи триватимуть протягом року. Рух мостом повністю перекривати не будуть, тільки частково.

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Віталий Кличкометро