Власти Великобритании закрывают фонд жены Пинчука

Регистрационная палата Великобритании приняла решение о прекращении работы Фонда Елены Пинчук "АнтиСПИД" (The Elena Pinchuk AntiAIDs Foundation). Соответствующее решение обнародовано еще 15 декабря 2020 года.

"Регистратор компаний уведомляет о том, что компания будет исключена из реестра и ликвидирована не менее чем через 2 месяца от даты, указанной выше (15 декабря 2020 г. - ред)", - говорится в сообщении регистратора.

После роспуска фонда, все имущество и права, в том числе находящиеся в его доверительном управлении, будет передано в собственность британской короны.

Основанием для прекращения работы Фонда стало заявление его владельца Елены Пинчук и директора Ольги Рудневой от 7 и 8 декабря 2020 года.

Учредитель и директор Фонда обратились к местным властям с просьбой исключить фонд из британского реестра.

Причины такого решения в декабрьской заявке владельца не указаны.

Согласно последней обнародованной финансовой отчетности фонда, его доход за 2018 год составил 38,9 тыс. долларов, за 2017 - 50,9 тыс. долларов.