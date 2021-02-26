Влада Великобританії закриває фонд дружини Пінчука

Реєстраційна палата Великобританії прийняла рішення про припинення роботи Фонду Олени Пінчук "АнтиСНІД" (The Elena Pinchuk AntiAIDs Foundation). Відповідне рішення оприлюднено ще 15 грудня 2020 року.

"Реєстратор компаній повідомляє про те, що компанія буде виключена з реєстру та ліквідована не менш ніж через 2 місяці від дати, зазначеної вище (15 грудня 2020 р. - ред)", - йдеться в повідомленні реєстратора.

Після розпуску фонду, все майно та майнові права, в тому числі що знаходяться в його довірчому управлінні, буде передано у власність британської корони.

Підставою для припинення роботи Фонду стала заява його власника Олени Пінчук та директора Ольги Руднєвої від 7 і 8 грудня 2020 року.

Засновник і директор Фонду звернулися до місцевої влади з проханням виключити фонд з британського реєстру.

Причини такого рішення грудневої заявкою власника не зазначені.

Згідно з останньою оприлюдненої фінансової звітності фонду, його дохід за 2018 рік склав 38,9 тис. доларів, за 2017 - 50,9 тис. доларів.