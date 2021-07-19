UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Власти Турции не исключают закрытия страны для туристов. Названо условие

Автор: Анастасия Рокитна

Власти Турции могут закрыть границы после ухудшения ситуации с коронавирусом из-за штамма "Дельта". Однако пока такой вопрос на повестке не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя в эфире телеканала CNN Turk.

Число случаев заражения штаммом "Дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. По словам министра, есть возможность закрития границ страны, но пока такой вопрос не стоит.

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", - заявил Эрсой, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма.

Однако, по его словам, пока "все идет хорошо".

Напомним, в Турции начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турцияграница