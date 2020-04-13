У власти нет стратегии выхода из кризиса, - Порошенко

Предложенный правительством секвестр бюджета является результатом некомпетентной работы Кабинета министров, которые "спустили" по ветру экономику с почти 5%-ым ростом за считанные месяцы. Об этом с трибуны Верховной рады заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Китайцы еще не догадывались о существовании коронавируса, а в Украине уже обвалилась промышленность, покатился ВВП. Бюджет недополучил десятки миллиардов гривен. И гигантскую дыру латают не за счет силовиков, которым даже добавляют денег. А разрушают "Новую украинскую школу", систему профтехобразования, душат культуру, изымают финансовую поддержку у общества, лишая их ресурсов для борьбы с пандемией, отменяют децентрализацию, как одну из самых успешных реформ нашей команды", - заявил Порошенко.

Он отметил, что "Европейской солидарности" удалось частично убедить правительство о восстановлении средств для местного самоуправления и гуманитарной сферы. Однако стратегии выхода из кризиса у Зеленского как не было, так и нет, считает Порошенко.

"Средства на поддержку пенсионеров и безработных пойдут не в ручное управление Кабмина, а напрямую в соответствующие фонды. Но в документе как не было, так и нет стратегии защиты людей, экономики и страны. Как от вируса, так и от экономического кризиса. В большинстве заканчиваются деньги, сэкономить не на чем, а работы нет", - добавляет Порошенко.

В свою очередь, он предлагает ввести в четырехмесячный срок бюджетную программу предоставления малообеспеченным семьям поддержку на питание - так называемые фудстэмпы. Следует отсрочить выплаты кредитов и налогов для тех, кто сохранил рабочие места и продолжает выплачивать заработную плату.

"Волонтеры и меценаты взялись обеспечивать медиков защитными костюмами, масками. Но требуем и от государства наконец застраховать медперсонал. Как мы это сделали в отношении военных в 2014-м году. И аптеки хотя бы масками обеспечьте, которые вы вывезли за границу еще в начале коронавируса. Уже на этой неделе власть должна выбирать между Украиной и Коломойским. Провести еще одно заседание, которое должно предшествовать рассмотрению бюджета. Спасти страну от дефолта", - призвал Порошенко.

Напомним, 13 апреля Верховная рада Украины приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменения в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина ранее, в позапрошлый понедельник парламентарии отправили на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.