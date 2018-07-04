"Власти" оккупированного Крыма продали украинские санатории

В 2017 году крымский "парламент" одобрил продажу ялтинских здравниц "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри"

Подконтрольные России "власти" оккупированного Крыма продали акции ранее национализированных санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" за 1,5 млрд рублей (около 620 млн грн). Об этом говорится в сообщении "Министерства имущественных и земельных отношений Крыма".

Согласно данным "министерства", 100% акций АО "Санаторий "Мисхор" продали на аукционе за 380,26 млн рублей (156,7 млн гривен), 100% акций АО "Санаторий "Ай-Петри" - за 416,43 млн рублей (171,5 млн гривен), акции АО "Санаторий "Дюльбер" - за 702,76 млн рублей (289,5 млн гривен).

Победителем аукционов стало ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов".

"Заместитель министра" Оксана Лахина заявила, что решение о продаже "государственных акций" было принято в связи с высоким уровнем износа здравниц, который "требует значительных инвестиций".

"Парламент" оккупированного Крыма одобрил продажу ялтинских санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" в 2017 году.

До аннексии полуострова Россией и "национализации" эти санатории принадлежали Верховной раде Украины и украинскому предприятию "Укрпрофздравница".

Напомним, в Белом доме в очередной раз заявили, что не признают аннексию Крыма в 2014 году и подтвердили приверженность санкционному давлению на Россию.