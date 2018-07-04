Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Власти" оккупированного Крыма продали украинские санатории

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 00:15
Фото: оккупированный Крым (wikimapia)
Фото: оккупированный Крым (wikimapia)

В 2017 году крымский "парламент" одобрил продажу ялтинских здравниц "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри"

Подконтрольные России "власти" оккупированного Крыма продали акции ранее национализированных санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" за 1,5 млрд рублей (около 620 млн грн). Об этом говорится в сообщении "Министерства имущественных и земельных отношений Крыма".

Согласно данным "министерства", 100% акций АО "Санаторий "Мисхор" продали на аукционе за 380,26 млн рублей (156,7 млн гривен), 100% акций АО "Санаторий "Ай-Петри" - за 416,43 млн рублей (171,5 млн гривен), акции АО "Санаторий "Дюльбер" - за 702,76 млн рублей (289,5 млн гривен).

Победителем аукционов стало ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов".

"Заместитель министра" Оксана Лахина заявила, что решение о продаже "государственных акций" было принято в связи с высоким уровнем износа здравниц, который "требует значительных инвестиций".

"Парламент" оккупированного Крыма одобрил продажу ялтинских санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" в 2017 году.

До аннексии полуострова Россией и "национализации" эти санатории принадлежали Верховной раде Украины и украинскому предприятию "Укрпрофздравница".

Напомним, в Белом доме в очередной раз заявили, что не признают аннексию Крыма в 2014 году и подтвердили приверженность санкционному давлению на Россию.

В Крыму открыли два дела против заявившего о пытках ФСБ крымского татарина, - адвокат В Крыму проходит обыск в доме жены водителя Мустафы Джемилева
Теги публикации: Крым, санатории  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь