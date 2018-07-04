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"Влада" окупованого Криму продала українські санаторії

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 00:15
Фото: окупований Крим (wikimapia)
Фото: окупований Крим (wikimapia)

У 2017 році кримський "парламент" схвалив продаж ялтинських здравниць "Місхор", "Дюльбер" і "Ай-Петрі"

Підконтрольна Росії "влада" окупованого Криму продала акції раніше націоналізованих санаторіїв "Місхор", "Дюльбер" і "Ай-Петрі" за 1,5 млрд рублів (близько 620 млн грн). Про це йдеться в повідомленні "Міністерства майнових і земельних відносин Криму".

Згідно з даними "міністерства", 100% акцій АТ "Санаторій "Місхор" продали на аукціоні за 380,26 млн рублів (156,7 млн гривень), 100% акцій АТ "Санаторій "Ай-Петрі" - за 416,43 млн рублів (171,5 млн гривень), акції АТ "Санаторій "Дюльбер" - за 702,76 млн рублів (289,5 млн гривень).

Переможцем аукціонів стало ТОВ "Керуюча компанія інфраструктурних проектів".

"Заступник міністра" Оксана Лахіна заявила, що рішення про продаж державних акцій" було ухвалене у зв'язку з високим рівнем зносу здравниць, який "потребує значних інвестицій".

"Парламент" окупованого Криму схвалила продаж ялтинських санаторіїв "Ай-Петрі", "Місхор" і "Дюльбер" у 2017 році.

До анексії півострова Росією і "націоналізації" ці санаторії належали Верховній раді України і українському підприємству "Укрпрофоздоровниця".

Нагадаємо, в Білому домі вчергове заявили, що не визнають анексії Криму в 2014 році та підтвердили прихильність санкційному тиску на Росію.

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Теги публікації: Крим, санатории  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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