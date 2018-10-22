"Власти" "ЛНР" поддержали "приватизацию" пустующего жилья

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее в "ЛНР" составляли списки пустующих квартир и разрабатывали механизм легитимизации рейдерского захвата

Главарь "Луганской народной республики" Леонид Пасечник поддержал "инициативу" о передачи бесхозного жилья в аппаратное "управление коммунальных предприятий" боевиков. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя уполномоченного ВРУ по правам человека на Донбассе Павла Лисянского в Facebook.

По его словам, данная тема, активно обсуждалась чиновниками незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" в 2015 году.

"Очень много оказалось желающих присваивать чужие квартиры, как это было с автомобилями людей проживающих на территории ОРДЛО в 2014-2015 гг. Но некоторые люди вернулись на территорию ОРЛО и соответственно в свои квартиры, некоторые начали продавать свою недвижимость и т.д. Но в 2018-м данный вопрос снова стал актуальным", - сообщил он.

Таким образом, с начала 2018 года, представителями НВФ "ЛНР" были проведены заседания и круглые столы по данному вопросу. Лисянский отметил, что 20 апреля в городе Красный Луч прошло подобное заседание, итогом которого стало внести предложения о передачи бесхозного жилья в аппаратное "управление коммунальных предприятий". При этом 5 октября данную инициативу поддержал и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, публично выступив по данному вопросу.

"Возникает вопрос, для чего НВФ "ЛНР" так заморачиваться и разрабатывать какие-то механизмы "легального" отъема жилья, а не делать так, как это было в 2014-2015, очень просто боятся бунта людей! Ситуация там и так накалена до предела, и вот такие самовольные действия могут привести к протесту людей, а протест им необходимо будет подавлять, а затем в очередной раз объяснять, что они стоят за людей, а не за деньги и имущество", - подытожил представитель уполномоченного ВРУ по правам человека на Донбассе.

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина Лисянский рассказал, что "местные власти" "ЛНР" составляют списки пустующих квартир и разрабатывают механизм легитимизации рейдерского захвата этой жилплощади.