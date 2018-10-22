"Влада" "ЛНР" підтримала "приватизацію" порожнього житла

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше в "ЛНР" складали списки порожніх квартир і розробляли механізм легітимізації рейдерського захоплення

Ватажок "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник підтримав "ініціативу" про передачу безхазяйного житла в апаратне "управління комунальних підприємств" бойовиків. Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника уповноваженого ВРУ з прав людини на Донбасі Павла Лисянського в Facebook.

За його словами, дана тема активно обговорювалася чиновниками незаконних збройних формувань "ЛДНР" в 2015 році.

"Дуже багато виявилося бажаючих присвоювати чужі квартири, як це було з автомобілями людей, що проживають на території ОРДЛО в 2014-2015 рр.. Але деякі люди повернулися на територію ОРЛО і відповідно в свої квартири, деякі почали продавати свою нерухомість і т. д. Але в 2018-му дане питання знову стало актуальним", - повідомив він.

Таким чином, з початку 2018 року, представниками НВФ "ЛНР" були проведені засідання та круглі столи з даного питання. Лисянський зазначив, що 20 квітня в місті Красний Луч пройшло подібне засідання, підсумком якого стало внести пропозиції про передачу безхазяйного житла в апаратне "управління комунальних підприємств". При цьому 5 жовтня дану ініціативу підтримав і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, публічно виступивши з даного питання.

"Виникає питання, для чого НВФ "ЛНР" так морочитися і розробляти якісь механізми "легального" відбирання житла, а не робити так, як це було в 2014-2015, дуже просто бояться бунту людей! Ситуація там і так напружена до межі, і ось такі самовільні дії можуть призвести до протесту людей, а протест їм необхідно буде придушувати, а потім в черговий раз пояснювати, що вони стоять за людей, а не за гроші і майно", - підсумував представник уповноваженого ВРУ з прав людини на Донбасі.

Нагадаємо, раніше в коментарі РБК-Україна Лисянський розповів, що "місцева влада" "ЛНР" складає списки квартир, що пустують та розробляє механізм легітимізації рейдерського захоплення цієї житлоплощі.