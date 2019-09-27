Литва отказалась от идеи онлайн-голосования из-за России

Власть Литвы отменила свое решение ввести электронное голосование для избирателей из-за угрозы вмешательства со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовские СМИ.

Сообщается, что введение электронного голосования предполагалось программой действий правительства, в которой было обещано предоставить гражданам возможность на предстоящих выборах в сейм избрать представителей в режиме онлайн.

Целью онлайн-голосования было увеличить явку избирателей в Литве, привлечь к избирательному процессу больше литовцев, проживающих за рубежом, сэкономить государственный бюджет и сделать Литву второй страной в мире после Эстонии, внедрив универсальную электронную систему голосования.

В свою очередь министр юстиции Литвы Ельвинас Янкявичюс объяснил отказ от онлайн-голосования глобальной угрозой кибербезопасности. Он отметил, что отказаться от такого метода голосования пришлось из-за вмешательства России в выборы других стран.

Как известно, в 2018 году Кабинет министров Литвы одобрил законопроект о создании системы онлайн-голосования и направил его на рассмотрение в парламент, но сейм не примет его.

Напомним, в августе советник президента Михаил Федоров, который на сегодня уже возглавил Министерство цифровой трансформации, заявлял, что в ближайшем будущем украинцы смогут голосовать онлайн. По его словам, в Украине разрабатывается проект The Vote, который позволит не только голосовать через интернет, но и пользоваться другими услугами.