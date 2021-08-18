"Власти" в Крыму заявили о дефиците лекарств

Подконтрольный России "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о дефиците лекарств на полуострове. Не хватает 339 лекарственных препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Крым.Реалии ".

По его словам, на полуострове провели ревизию лекарственных препаратов.

"Установлено, что у нас по 339 наименованиям есть дефицит сегодня. На сайте "Крым-Фармации" эта информация по наименованиям, по срокам доставки. Конечный срок - 1 октября", - сказал Аксенов.

Ранее российские власти призвали крымчан в условиях дефицита лекарств не покупать препараты с материковой части Украины.