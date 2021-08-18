ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Власти" в Крыму заявили о дефиците лекарств

Новина українською →
Севастополь, Среда 18 августа 2021 14:50
"Власти" в Крыму заявили о дефиците лекарств Фото: в Крыму сообщили о дефиците лекарств (facebook.com/aksenov)
Автор: Анастасия Рокитна

Подконтрольный России "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о дефиците лекарств на полуострове. Не хватает 339 лекарственных препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

По его словам, на полуострове провели ревизию лекарственных препаратов.

"Установлено, что у нас по 339 наименованиям есть дефицит сегодня. На сайте "Крым-Фармации" эта информация по наименованиям, по срокам доставки. Конечный срок - 1 октября", - сказал Аксенов.

Ранее российские власти призвали крымчан в условиях дефицита лекарств не покупать препараты с материковой части Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым
NEWS
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной