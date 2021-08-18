"Влада" в Криму заявила про дефіцит ліків
Фото: в Криму повідомили про дифіцит ліків (facebook.com/aksenov)
Підконтрольний Росії "голова" Криму Сергій Аксенов заявив про дефіцит ліків на півострові. Не вистачає 339 лікарських препаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".
За його словами, на півострові провели ревізію лікарських препаратів.
"Встановлено, що у нас по 339 найменуваннях є дефіцит сьогодні. На сайті "Крим-Фармації" ця інформація за найменуваннями, за термінами доставки. Кінцевий термін - 1 жовтня", - сказав Аксенов.
Раніше російська влада закликала кримчан в умовах дефіциту ліків не купувати препарати з материкової частини України.