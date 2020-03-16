"Власти" Крыма закрывают админграницу с материковой Украиной

Фото: Сергей Аксенов (glava.rk.gov.ru)

Меры принимаются из-за коронавируса в Украине

Так называемые "власти" оккупированного Крыма из-за коронавируса в Украине закрывают административную границу с материковой частью. Об этом заявил "глава Республики Крым" Сергей Аксенов, передают местные СМИ.

По его словам, представители Крыма обратились к федеральным органам с просьбой закрыть участок административной границы с Украиной на севере полуострова.

"Все меры предупредительные на границе предпринимаются, сейчас с … начальником управления ФСБ по Крыму проговорили", - заявил Аксенов и добавил, что обратится в Москву с инициативой закрыть контрольные пункты пропуска.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на Донбассе в рамках карантина ввела дополнительные ограничения по пересечению контрольных пунктов въезда-выезда. В частности, через линию разграничения не будут пропускать людей без постоянной регистрации на подконтрольной территории.

До этого сообщалось, что Российская Федерация и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной с 17 марта из-за пандемии коронавируса. О возобновлении движения поездов обещают сообщить дополнительно.