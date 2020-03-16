ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Власти" Крыма закрывают админграницу с материковой Украиной

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 12:29
"Власти" Крыма закрывают админграницу с материковой Украиной
Фото: Сергей Аксенов (glava.rk.gov.ru)

Меры принимаются из-за коронавируса в Украине

Так называемые "власти" оккупированного Крыма из-за коронавируса в Украине закрывают административную границу с материковой частью. Об этом заявил "глава Республики Крым" Сергей Аксенов, передают местные СМИ.

По его словам, представители Крыма обратились к федеральным органам с просьбой закрыть участок административной границы с Украиной на севере полуострова.

"Все меры предупредительные на границе предпринимаются, сейчас с … начальником управления ФСБ по Крыму проговорили", - заявил Аксенов и добавил, что обратится в Москву с инициативой закрыть контрольные пункты пропуска.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на Донбассе в рамках карантина ввела дополнительные ограничения по пересечению контрольных пунктов въезда-выезда. В частности, через линию разграничения не будут пропускать людей без постоянной регистрации на подконтрольной территории.

До этого сообщалось, что Российская Федерация и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной с 17 марта из-за пандемии коронавируса. О возобновлении движения поездов обещают сообщить дополнительно.

Разумков рассказал о повестке дня внеочередного заседания Рады
Новости Украины КрымадминграницаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь