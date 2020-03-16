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"Влада" Криму закриває адмінкордон з материковою Україною

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 12:29
"Влада" Криму закриває адмінкордон з материковою Україною
Фото: Сергій Аксьонов (glava.rk.gov.ru)

Заходи приймаються через коронавірус в Україні

Так звана "влада" окупованого Криму через коронавірус в Україні закриває адміністративний кордон з материковою частиною. Про це заявив "голова Республіки Крим" Сергій Аксьонов, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, представники Криму звернулися до федеральних органів з проханням закрити ділянку адміністративного кордону з Україною на півночі півострова.

"Всі попереджувальні заходи на кордоні здійснюються, зараз з ... начальником управління ФСБ з Криму проговорили", - заявив Аксьонов і додав, що звернеться до Москви з ініціативою закрити контрольні пункти пропуску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна на Донбасі в рамках карантину ввела додаткові обмеження щодо перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Зокрема, через лінію розмежування не будуть пропускати людей без постійної реєстрації на підконтрольній території.

До цього повідомлялося, що Російська Федерація і Білорусь припиняють залізничне сполучення з Україною з 17 березня через пандемію коронавірусу. Про відновлення руху поїздів обіцяють повідомити додатково.

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