Власти Китая направили в Ухань еще почти 3 тыс. военных медиков

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин издал указ о направлении еще почти 3 тысяч военных медработников в охваченный коронавирусом Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

По данным издания, в китайский город, где произошла вспышка коронавируса, дополнительно направили 2600 медработников из состава Вооруженных сил Китая. Медики будут лечить больных коронавирусом пациентов в двух недавно построенных больницах.

Отмечается, что в китайский Ухань для борьбы с коронавирусом с начала вспышки болезни были направлены уже более 4000 военных медработников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае за минувшие сутки от коронавируса скончались 254 человека, что является крупнейшим суточным показателем жертв от начала вспышки болезни. Вчера были зафиксированы 15 152 новых случая инфицирования коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что ученые назвали основной способ распространения нового коронавируса. Зачастую инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. При этом китайские власти продолжают изучать другие способы инфицирования новым вирусом.

Кроме того, международные эксперты и медики обвинили Китай в искажении данных о распространении коронавируса на фоне рекордного роста заражений и смертности в провинции Хубэй.