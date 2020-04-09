Власти Киева просят СБУ расследовать минирование Александровской больницы

Службу безопасности Украины попросили расследовать вчерашнее минирование Александровской больницы, которая на время эпидемии коронавируса в Украине является опорной в лечении этого заболевания. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он попросил СБУ оперативно расследовать вчерашний инцидент.

"Такие вещи не должны оставаться безнаказанными. Вчера ночью эвакуировали пациентов из медучреждения, которое является опорным в лечении больных коронавирусом. Я благодарю спасателей за оперативную работу, всех, кто проверял корпуса больницы… а также всех врачей, которые вчера работали спокойно и профессионально", - добавил Кличко.

Напомним, вчера около 22:00 поступило сообщение о минировании 10-го корпуса Александровской больницы, где лежат пациенты с коронавирусом. Аноним сообщил, что якобы заложил 5 килограммов тротила и в 3 часа ночи в больнице произойдет взрыв.

Как сообщили в полиции, информация о минировании не подтвердилась. На момент обследования территории и помещений были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.

Следователи открыли дело за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.