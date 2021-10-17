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Власти Кабо-Верде выдали США венесуэльского дипломата

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Кабо-Верде, Воскресенье 17 октября 2021 01:35
Власти Кабо-Верде выдали США венесуэльского дипломата Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (twitter.com/NicolasMaduro)
Автор: Артур Родивилов

Власти Кабо-Верде экстрадировали спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба. Его задержали в 2020 году по запросу США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сааб обвиняется в США в отмывании 350 млн долларов через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства. Он был задержан в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал при совместной операции Кабо-Верде и Интерпола.

Дипломат летел из Венесуэлы в Иран на частном самолете. Верховный суд Кабо-Верде весной 2021 года удовлетворил запрос США, но решение оставалось за правительством островного государства.

Правительство Венесуэлы требовало освободить Сааба. Каракас отмечал, что он занимает должность спецпосланника в Африканском союзе.

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