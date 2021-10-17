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Влада Кабо-Верде видала США венесуельського дипломата

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Кабо-Верде, Неділя 17 жовтня 2021 01:35
Влада Кабо-Верде видала США венесуельського дипломата Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (twitter.com/NicolasMaduro)
Автор: Артур Родивилов

Влада Кабо-Верде екстрадувала спецпосланця Венесуели в Африканському союзі Алекса Сааба. Його затримали у 2020 році за запитом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сааб звинувачується в США у відмиванні 350 млн доларів через американську фінансову систему на користь венесуельського уряду. Він був затриманий в червні 2020 року в аеропорту на острові Сал при спільній операції Кабо-Верде та Інтерполу.

Дипломат летів з Венесуели до Ірану на приватному літаку. Верховний суд Кабо-Верде навесні 2021 року задовольнив запит США, але рішення залишалося за урядом острівної держави.

Уряд Венесуели вимагав звільнити Сааба. Каракас зазначав, що він обіймає посаду спецпосланця в Африканському союзі.

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