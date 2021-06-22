Власти Испании пообещали не допустить новый референдум о независимости Каталонии

Правительство Испании не допустит нового референдума о независимости Каталонии. Помилование каталонских политиков-сепаратистов , осужденных за участие в организации незаконного плебисцита, - это шаг для движения вперед для решения проблемы.

"Это правительство не собирается созывать референдум в Каталонии для самоопределения, и это правительство не допустит одностороннего провозглашения независимости", - сказала Монтеро.

Она также уточнила, что власти не допустят повторения событий 2017 года во время проведения референдума о независимости Каталонии. "Потому что это правительство не позволит нарушить законность, как это произошло с проведением незаконного референдума и односторонним провозглашением независимости", - добавила она.

Министр подчеркнула, что помилование каталонских политиков-сепаратистов - это шаг вперед для урегулирования проблемы с Каталонией. "Я думаю, что нам позволяет делать жесты, которые были в наших руках, чтобы продолжать двигаться вперед", - сказала Монтеро.