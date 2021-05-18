Власти Испании направили войска на границу с Марокко, чтобы остановить поток мигрантов

Власти Испании направили войск для патрулирования границы с Марокко из-за наплыва нелегальных мигрантов из Северной Африки. В страну за последние два дня проникли около 8 тысяч человек.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным издания, в испанский анклав на северном побережье Африки - Сеуту - вплавь и перелезая через забор проникли около 8 тысяч нелегальных мигрантов, в том числе около 1,5 тысячи детей. Во вторник на пляжах анклава появились бронетранспортеры, а солдаты и полицейски разгоняли мигрантов, которые заполонили улицы города и пытались устроить беспорядки.
Премьер-министр Испании Педро Санчес на фоне наплыва нелегальных мигрантов отменил свой визит в Париж и отправился в Сеуту. Он назвал происходящее "новым серьезным кризисов" для Европы и пообещал незамедлительно восстановить порядок в ситуации обострения отношений с Марокко.
Испанским военным и полиции удалось отправить назад в Марокко около 4 тысяч мигрантов. По словам местных властей, они намерены продолжать возвращать на родину тех, кто нелегально пересекает границу.
Напомним, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия ввели погранконтроль в разгар миграционного кризиса в 2015 году. В феврале 2017 года Совет ЕС разрешил этим странам продлить временный режим еще на 3 месяца - до середины мая. Вена при этом пытается добиться, чтобы он действовал постоянно.
В марте 2020 года из-за наплыва мигрантов на греческой границе с Турцией Европейский союз запустил механизм гражданской защиты. Греческие власти в свою очередь направили для усиления охраны государственной границы военные корабли к островам в Эгейском море.
РБК-Украина писало, что США сейчас могут переживать крупнейший за последние 20 лет миграционный всплеск. Он наблюдается на юго-западной границе.