Власти Индии отключили интернет протестующим фермерам

Власти Индии заблокировала услуги мобильного интернета в нескольких районах вокруг Нью-Дели. Протестующие фермеры начали однодневную голодовку после недельных столкновений с властями, в результате которых один человек погиб и сотни получили ранения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Возмущенные новыми сельскохозяйственными законами, которые, по их словам, приносят пользу крупным частным покупателям за счет производителей, десятки тысяч фермеров два месяца назад разбили лагеря на окраинах столицы.

Запланированный парад тракторов во вторник, посвященный годовщине Дня Республики, обернулся насилием, когда некоторые протестующие отклонились от заранее согласованных маршрутов, снесли заграждения и вступили в столкновение с полицией, которая применила слезоточивый газ.

С тех пор спорадические столкновения между демонстрантами, полицией и группами, выкрикивающими антифермерские лозунги, вспыхивали неоднократно.

В субботу министерство внутренних дел Индии заявило, что интернет-услуги в трех местах на окраине Нью-Дели, где проходят акции протеста, были приостановлены до вечера воскресенья, чтобы "поддержать общественную безопасность".

На главном участке протеста возле деревни Сингху на северной окраине города в субботу было усилено присутствие полиции, поскольку сотни тракторов прибыли из Харьяны, одного из двух штатов, оказавшихся в центре протестов.

Руководители фермерских хозяйств заявили, что субботняя голодовка, приуроченная к годовщине смерти индийского лидера независимости Махатмы Ганди, покажет индийцам, что протесты в подавляющем большинстве были мирными.

"Движение фермеров было и останется мирным. Мероприятия 30 января будут организованы для распространения ценностей истины и ненасилия", - сказал Даршан Пал, лидер группы фермерских союзов Самюкт Кисан Морча.

Напомним, на этой неделе в столице Индии произошли столкновения фермеров с полицией.

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