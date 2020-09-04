Власти Хмельницкой области призывают Верховную Раду поддержать законопроект 3800-1

Газовый вентиль (104.ua)

Хмельницкая областная государственная администрация, депутаты Хмельницкого городского совета, областное Объединение организаций работодателей и руководители крупнейших предприятий ТКЭ области обратились с совместным письмом к народным депутатам Украины относительно скорейшего принятия законопроекта 3800-1.

"В Хмельницкой области из-за рекордной задолженности местных теплоснабжающих предприятий за газ возникли трудности с подготовкой к отопительному сезону. Долговая проблема может решиться в случае применения механизмов взаимозачетов и списания искусственно начисленных штрафных санкций, что указано в законопроекте 3800-1. Поэтому местные власти обратились с совместным письмом к народным депутатам Украины относительно скорейшего принятия данного законопроекта", - говорится в сообщении.

Решение об обращении к Верховной Раде было принято по результатам работы круглого стола "Проблемы подготовки к отопительному периоду", который состоялся в Торгово-промышленной палате Хмельницка. По убеждению собрания, применения механизмов законопроекта 3800-1 именно накануне начала отопительного периода даст возможность решить неотложные проблемы по списанию искусственных долгов предприятий ТКЭ за потребленный газ и штрафных санкций перед НАК "Нафтогаз Украины. Это позволит гарантировать подолянам устойчивое и бесперебойное прохождение отопительного периода.

"Задолженность за газ коммунальных тепловых предприятий Хмельницкой области составляет 702 млн гривен. Значительная часть этой суммы - это непредвиденные в тарифах, но начисленные НАК "Нафтогаз Украины" штрафные санкции, инфляционные компенсации и другие накрутки", - говорится в сообщении.

Кроме того, средства, которые предприятия ТКЭ получают по оплате оказанных услуг, сразу автоматически направляют на погашение таких искусственных задолженностей. В письме к парламенту указано, что теплоснабжающие предприятия не имеют необходимых финансов для проведения текущих ремонтов и надлежащей подготовки к началу отопительного сезона.

По мнению участников круглого стола, проблема газовых долгов требует безотлагательного решения. Поскольку тарифы на тепловую энергию пересматриваются, долги растут, а поставщики не гарантируют поставок газа за долги. В свою очередь, заложниками ситуации становятся потребители, которые рассчитывают на тепло в своих домах.

Поэтому решение данной проблемы подписанты - представители власти, руководители предприятий ТКЭ и общественности области, видят в скорейшем обсуждении и принятии зарегистрированного проекта Закона №3800-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" и других законов относительно обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа".