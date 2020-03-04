Влада Франції реквізує запаси медичних масок

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Документ поширюється на резерви, що належать будь-якому державному або приватній юридичній особам і підприємствам

Влада Франції розпорядилася реквізувати складські запаси і виробництво захисних масок у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє BFMTV.

Повідомляється, що документ поширюється на резерви, що належать будь-якому державному або приватній юридичній особам і підприємствам, які забезпечують їх виробництво або розподіл.

Таким чином керівництво прагне забезпечити пріоритетне постачання засобами захисту працівників медичних установ та пацієнтів з Covid-19, а також не допустити махінацій, пояснюють ЗМІ Франції. Розпорядження діє до 31 травня.

Телеканал BFMTV зазначає, що масок FFP2, призначених для захисту від коронавірусу, не вистачає.

Додамо, реквізиція - вид експропріації, що означає вилучення органами державної влади майна у власника з виплатою йому вартості такого майна.

Раніше повідомлялося, що глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом Covid-19 складає близько 3,4%.

Нагадаємо, коронавірус зафіксували в Україні у чоловіка в Чернівцях. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни. Також влада Чилі підтвердила перший випадок коронавірусу COVID-19 у країні.