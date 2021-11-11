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Власти Эфиопии арестовали высокопоставленных лиц Тиграя: среди них сотрудники ООН

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Эфиопия, Четверг 11 ноября 2021 02:34
Власти Эфиопии арестовали высокопоставленных лиц Тиграя: среди них сотрудники ООН Фото: власти Эфиопии арестовали высокопоставленных лиц Тиграя (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Власти Эфиопии арестовали высокопоставленных тиграйцев в ходе массовых репрессий против подозреваемых сторонников мятежных северных сил. Среди них гендиректор банка, священники, а также сотрудники Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция заявила, что задержанные были связаны с Народным фронтом освобождения Тыграя, который в течение года боролся с центральным правительством.

Организация Объединенных Наций заявила, что по меньшей мере 16 эфиопских сотрудников и иждивенцев были задержаны, но не указали их этническую принадлежность. В среду сообщалось, что девять человек все еще находятся под стражей.

Представитель ООН сообщил, что помимо 16 сотрудников и членов их семей, 72 водителя, нанятых Мировой продовольственной программой (ВПП) ООН, также были арестованы в Семере.

Комиссия по правам человека Эфиопии заявила, что аресты тиграяцев происходили, по крайней мере, сотнями, включая пожилых людей и матерей с детьми.

По словам одного высокопоставленного представителя Эфиопии, задержания были "неконтролируемыми". Он попросил анонимности из опасения возмездия.

Сотрудник банка сообщил изданию, что полиция задержала Даниэля Текеста, генерального директора Lion Bank вместе с пятью другими сотрудниками, они были освобождены позже той же ночью.

В списке, составленном заключенным священником и переданном члену семьи, говорится, что 37 священников и религиозных деятелей были арестованы в четырех церквях столицы

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