Власти Эфиопии арестовали высокопоставленных лиц Тиграя: среди них сотрудники ООН

Власти Эфиопии арестовали высокопоставленных тиграйцев в ходе массовых репрессий против подозреваемых сторонников мятежных северных сил. Среди них гендиректор банка, священники, а также сотрудники Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полиция заявила, что задержанные были связаны с Народным фронтом освобождения Тыграя, который в течение года боролся с центральным правительством.

Организация Объединенных Наций заявила, что по меньшей мере 16 эфиопских сотрудников и иждивенцев были задержаны, но не указали их этническую принадлежность. В среду сообщалось, что девять человек все еще находятся под стражей.

Представитель ООН сообщил, что помимо 16 сотрудников и членов их семей, 72 водителя, нанятых Мировой продовольственной программой (ВПП) ООН, также были арестованы в Семере.

Комиссия по правам человека Эфиопии заявила, что аресты тиграяцев происходили, по крайней мере, сотнями, включая пожилых людей и матерей с детьми.

По словам одного высокопоставленного представителя Эфиопии, задержания были "неконтролируемыми". Он попросил анонимности из опасения возмездия.

Сотрудник банка сообщил изданию, что полиция задержала Даниэля Текеста, генерального директора Lion Bank вместе с пятью другими сотрудниками, они были освобождены позже той же ночью.

В списке, составленном заключенным священником и переданном члену семьи, говорится, что 37 священников и религиозных деятелей были арестованы в четырех церквях столицы