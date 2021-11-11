Влада Ефіопії заарештувала високопоставлених осіб Тиграю: серед них співробітники ООН

Влада Ефіопії заарештували високопоставлених тиграйців в ході масових репресій проти підозрюваних прихильників бунтівних північних сил. Серед них гендиректор банку, священики, а також співробітники організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція заявила, що затримані були пов'язані з Народним фронтом звільнення Тиграя, який протягом року боровся з центральним урядом.

Організація Об'єднаних Націй заявила, що щонайменше 16 ефіопських співробітників та утриманців були затримані, але не вказали їх етнічну приналежність. У середу повідомлялося, що дев'ять людей все ще перебувають під вартою.

Представник ООН повідомив, що крім 16 співробітників і членів їх сімей, 72 водія, найнятих світовою продовольчою програмою (ВПП) ООН, також були заарештовані в Семері.

Комісія з прав людини Ефіопії заявила, що арешти тиграяців відбувалися, принаймні, сотнями, включаючи літніх людей і матерів з дітьми.

За словами одного високопоставленого представника Ефіопії, затримання були "неконтрольованими". Він попросив анонімності з побоювання відплати.

Співробітник банку повідомив виданню, що поліція затримала Даніеля Текеста, генерального директора Lion Bank разом з п'ятьма іншими співробітниками, вони були звільнені пізніше тієї ж ночі.

У списку, складеному ув'язненим священиком і переданому члену сім'ї, йдеться, що 37 священиків і релігійних діячів були заарештовані в чотирьох церквах столиці