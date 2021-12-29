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Власти должны быть "осторожными" в снижении сроков самоизоляции из-за "Омикрона", - ВОЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призвал правительства стран быть "осторожными" в снижении сроков самоизоляции из-за штамма "Омикрон". Он подчеркнул, что новый вариант коронавируса более заразен и мало изучен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Самым важным в данный момент является то, что нам нужно быть осторожными при немедленном изменении тактики и стратегии (борьбы с коронавирусом - ред.) на основе того, что мы видим в ранних данных о штамме "Омикрон", - цитирует издание Райана.

Эксперт предупредил, что даже с предыдущими вариантами коронавируса симптомы заболевания могут проявляться через шесть и более дней. Он призвал правительства острожно относиться к сокращению сроков самоизоляции, когда людей выпускают из карантина с дополнительными тестами.

Издание напоминает, что в Великобритании людям с отрицательным тестом на коронавирус разрешают прерывать самоизоляцию на шестой или седьмой день, вместо полных 10 дней карантина.

Напомним, в Британии 29 декабря выявили более 183 тысяч новых заболевших коронавирусом. Рост вызван штаммом "Омикрон".

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