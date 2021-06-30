Власти Беларуси потребовали от Германии закрыть отделение Гете-Института
Министерство иностранных дел Германии заявило о приостановке работы в Беларуси Гете-Института и Германской службы академических обменов (DAAD). Решение принято после соответствующего требования властей в Минске.
Об этом говорится в заявлении МИД Германии.
Ведомство заявило, что сожалеет о вынужденной мере.
"Этот шаг поспособствует дальнейшей изоляции Беларуси на международном уровне. Жертвами этого решения станут граждане Беларуси, которые будут лишены дальнейших возможностей общественной и культурной деятельности", - подчеркнул МИД Германии.
Германия продолжит работать над сохранением культурных и общественных связей с Беларусью.
Немецкое внешнеполитическое ведомство также напомнило, что обе организации уже "несколько десятилетий обеспечивают культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью". С их помощью уже целые поколения белорусских ученых, культурных деятелей и заинтересованных людей завязывали контакты с немецкими коллегами, говорится далее в заявлении.
"Эта работа сблизила Германию и Беларусь на общественной и культурной сфере. Правительство ФРГ по-прежнему будет работать над сохранением этого сотрудничества между странами", - заверил МИД в Берлине.
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Германия и Европейский союз находятся на стороне белорусского народа и поддерживают их усилия и стремление к уважению политических прав.
"Мы вновь призываем белорусские власти начать серьезный и инклюзивный национальный диалог и выполнить законные требования протестного движения", - отмечается далее.
Гете-Институт, занимающийся повышением популярности немецкого языка, работает в Беларуси с 1993 года, Служба академических обменов Германии - с 2003 года.
Напомним, что Беларусь заявила о том, что приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Это произошло из-за санкций Евросоюза против Беларуси.
Ранее сообщалось, что выход Беларуси из "Восточного партнерства" ЕС прокомментировали и в Украине. Украина не оставит белорусский народ.