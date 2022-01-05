Власти Алматы заявляют о контроле над ситуацией. Несмотря на это, в городе слышны взрывы

В Алматы власти взяли под контроль ситуацию в городе. С таким сообщением выступил и.о. акима (главы) Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vlast.kz .

"Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики", - заявил он.

Аким поблагодарил всех за поддержку, "которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь, - спасибо за понимание, ответственность, любовь к нашему городу".

"Наша общая задача - сохранить стабильность и мир в мегаполисе, не подвергать опасности мирных граждан. Призываю всех горожан не поддаваться на провокации и беззаконие", - добавил Сагинтаев.

Несмотря на заявления Сагинтаева о контроле над ситуацией в Алматы, в нескольких километрах от центра - в районе улицы Навои, а также Момышулы-Райымбека - слышны взрывы светошумовых гранат, сообщает издание.