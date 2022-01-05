ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Влада Алмати заявляє про контроль над ситуацією. Незважаючи на це, в місті чутні вибухи

Новость на русском →
Алмати, Середа 05 січня 2022 05:05
Влада Алмати заявляє про контроль над ситуацією. Незважаючи на це, в місті чутні вибухи Фото: влада Алмати заявляє про контроль над ситуацією, незважаючи на це, в місті чутні вибухи (orda.kz)
Автор: Анна Полисученко

В Алмати влада взяла під контроль ситуацію в місті. З таким повідомленням виступив в. о. акіма (глави) Алмати Бакитжан Сагінтаєв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Vlast.kz.

"Зараз ситуація в місті взята під контроль влади. Проводяться затримання провокаторів і екстремістів. Виявляються призвідники", - заявив він.

Акім подякував всіх за підтримку, "яку акімат і правоохоронні органи отримували в цю непросту ніч, - спасибі за розуміння, відповідальність, любов до нашого міста".

"Наше спільне завдання - зберегти стабільність і мир в мегаполісі, не наражати на небезпеку мирних громадян. Закликаю всіх городян не піддаватися на провокації і беззаконня", - додав Сагінтаєв.

Незважаючи на заяви Сагінтаєва про контроль над ситуацією в Алмати, в декількох кілометрах від центру - в районі вулиці Навої, а також Момишули-Райимбека - чутні вибухи світлошумових гранат, повідомляє видання

Раніше ми писали, що в Алмати введено комендантську годину, прибула бронетехніка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Країна без зв'язку і перші вибухи в Алмати: всі подробиці протестів у Казахстані
Країна без зв'язку і перші вибухи в Алмати: всі подробиці протестів у Казахстані
DAILY
Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу